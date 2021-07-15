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сегодня, 13:01 0

Третий спортивный объект за год возведут в Амурской области по программе «Спорт – норма жизни»

Спортивную площадку ГТО оборудуют в Новобурейском

Третий спортивный объект за год возведут в Амурской области по программе «Спорт – норма жизни»
Фото: pixabay.com

В Новобурейском начали строить малую спортивную площадку ГТО. Объект появится в рамках программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и станет третьим за год в Приамурье, рассказали в министерстве спорта области.

Новый спортивный объект расположится на территории школы № 3 и будет доступен не только для учеников, но и для местных жителей. Основание для площадки готово, скоро на него установят больше двадцати тренажёров, приспособления для сдачи нормативов ГТО и подготовки к ним. Завершить работы обещают к 18 августа.

— Мы хотим, чтобы спорт был доступен для каждого жителя области. Поэтому оборудуем такие площадки там, где подобных или нет совсем, или их попросту недостаточно для населения. Хочется отметить, что несмотря на то, что такие площадки располагаются при Центрах тестирования ГТО, наша задача не ограничивать их использование только лишь выполнением испытаний комплекса. Они должны быть открыты для всех желающих как своего рода тренажерный зал на свежем воздухе, – отметил министр по физической культуре и спорту региона Дмитрий Кутека.

Проект «Спорт – норма жизни» появился в Приамурье в 2019 году, за это время в области появилось 12 малых спортивных площадок ГТО и 2 физкультурно-оздоровительных комплекса.

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#дети #спорт #школа

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