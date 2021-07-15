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В Благовещенске проверили на безопасность дворы и детские площадки

Активисты провели рейд в рамках всероссийской акции «Безопасность детства»

В Благовещенске проверили на безопасность дворы и детские площадки
Фото: ОНФ

В среду, 14 июля, амурские активисты ОНФ провели рейд по благовещенским дворам и площадкам в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». Выезд прошел совместно с уполномоченным по правам ребенка в Амурской области Натальей Третьяковой и специалистами министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

— Необходимость мониторинга обусловлена многочисленными обращениями граждан по вопросу ненадлежащего состояния спортивных и игровых площадок. Особенно актуальны вопросы их содержания сейчас, в летний период, когда дети дошкольного и школьного возрастов большую часть времени проводят на улице. Прежде всего активисты ОНФ проверяют исправность конструкций и соблюдение мер безопасности на площадках, – рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Амурской области Светлана Тюкалова.

По итогам обращений граждан в список адресов для проведения рейда общественники включили десять площадок в разных районах областного центра:

  • Василенко, 11/1;
  • Воронкова, 24;
  • Зейская, 99;
  • Зейская, 88;
  • Амурская, 80;
  • Театральная, 35;
  • Театральная, 31;
  • Шимановского, 25;
  • Шимановского, 25/1;
  • Игнатьевское шоссе, 3.

Больше всего нарушений эксперты нашли на площадках по улице Воронкова, 24, на Игнатьевском шоссе, 3, и на улице Зейской, 88: покосившиеся и сломанные деревянные конструкции, погнутые качели, горки, с которых дети скатываются на остатки бетона или корни деревьев, сломанные баскетбольные щиты и щиты без колец, песочницы без песка и так далее.

По итогам рейда активисты направили экспертное заключение в благовещенскую мэрию с просьбой устранить выявленные нарушения.

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#городская власть #дети #жизнь

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