Анастасия Заворотнюк переписала свой загородный дом на маму
Режиссёр Анатолий Демидов рассказал о жизни Анастасии Заворотнюк
Уже почти три года Анастасия Заворотнюк борется с тяжёлой болезнью. Поклонники с трепетом ждут любых новостей об актрисе. В недавнем интервью «Комсомольской правде» о её жизни рассказал pежиссёр Анатолий Демидов.
Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с тяжёлым недугом. Актриса перенесла операции и изматывающие курсы гормональной и химиотерапии.
Родные Анастасии стараются создать ей все условия, чтобы она вела нормальный образ жизни. Актрисе делают макияж и маникюр. Также к ней ходит массажист, а специально нанятый тренер проводит лечебную гимнастику.
В подмосковном особняке звезды есть несколько помощников по хозяйству: няня для маленькой дочери, домработница, водитель, охрана и сиделка для самой Заворотнюк, которая помогает ей передвигаться в инвалидной коляске.
Демидов рассказал, что свой загородный дом в Крекшино Анастасия переписала на свою маму. Возможно, это было сделано с целью защитить имущество, чтобы его не арестовали за долги. Ведь из-за болезни актриса потеряла все свои фирмы. Также у Заворотнюк есть несколько квартир в России и за рубежом.
Режиссёр отметил, что многие звёздные друзья стараются помочь тяжелобольной артистке. Её семье не раз финансово помогала фигуристка Татьяна Навка. Алла Пугачева и Максим Галкин перечисляли весьма существенные суммы на лечение Анастасии, которые стали хорошей поддержкой для её родных.
Певец Стас Михайлов тоже давал деньги семье актрисы. Он близко к сердцу воспринял трагедию, произошедшую с Заворотнюк, но надеется на её выздоровление.
Просмотров всего: 263
#здоровье #недвижимость #финансы #шоу-бизнес