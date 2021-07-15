Анастасия Заворотнюк переписала свой загородный дом на маму

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с тяжёлым недугом. Актриса перенесла операции и изматывающие курсы гормональной и химиотерапии.

Родные Анастасии стараются создать ей все условия, чтобы она вела нормальный образ жизни. Актрисе делают макияж и маникюр. Также к ней ходит массажист, а специально нанятый тренер проводит лечебную гимнастику.

В подмосковном особняке звезды есть несколько помощников по хозяйству: няня для маленькой дочери, домработница, водитель, охрана и сиделка для самой Заворотнюк, которая помогает ей передвигаться в инвалидной коляске.

Демидов рассказал, что свой загородный дом в Крекшино Анастасия переписала на свою маму. Возможно, это было сделано с целью защитить имущество, чтобы его не арестовали за долги. Ведь из-за болезни актриса потеряла все свои фирмы. Также у Заворотнюк есть несколько квартир в России и за рубежом.

Режиссёр отметил, что многие звёздные друзья стараются помочь тяжелобольной артистке. Её семье не раз финансово помогала фигуристка Татьяна Навка. Алла Пугачева и Максим Галкин перечисляли весьма существенные суммы на лечение Анастасии, которые стали хорошей поддержкой для её родных.

Певец Стас Михайлов тоже давал деньги семье актрисы. Он близко к сердцу воспринял трагедию, произошедшую с Заворотнюк, но надеется на её выздоровление.