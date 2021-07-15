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15июля
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Анастасия Заворотнюк переписала свой загородный дом на маму

Режиссёр Анатолий Демидов рассказал о жизни Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк переписала свой загородный дом на маму
Фото: news-r.ru

Уже почти три года Анастасия Заворотнюк борется с тяжёлой болезнью. Поклонники с трепетом ждут любых новостей об актрисе. В недавнем интервью «Комсомольской правде» о её жизни рассказал pежиссёр Анатолий Демидов.

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с тяжёлым недугом. Актриса перенесла операции и изматывающие курсы гормональной и химиотерапии.

Родные Анастасии стараются создать ей все условия, чтобы она вела нормальный образ жизни. Актрисе делают макияж и маникюр. Также к ней ходит массажист, а специально нанятый тренер проводит лечебную гимнастику.

В подмосковном особняке звезды есть несколько помощников по хозяйству: няня для маленькой дочери, домработница, водитель, охрана и сиделка для самой Заворотнюк, которая помогает ей передвигаться в инвалидной коляске.

Демидов рассказал, что свой загородный дом в Крекшино Анастасия переписала на свою маму. Возможно, это было сделано с целью защитить имущество, чтобы его не арестовали за долги. Ведь из-за болезни актриса потеряла все свои фирмы. Также у Заворотнюк есть несколько квартир в России и за рубежом.

Режиссёр отметил, что многие звёздные друзья стараются помочь тяжелобольной артистке. Её семье не раз финансово помогала фигуристка Татьяна Навка. Алла Пугачева и Максим Галкин перечисляли весьма существенные суммы на лечение Анастасии, которые стали хорошей поддержкой для её родных.

Певец Стас Михайлов тоже давал деньги семье актрисы. Он близко к сердцу воспринял трагедию, произошедшую с Заворотнюк, но надеется на её выздоровление.

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#здоровье #недвижимость #финансы #шоу-бизнес

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