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15июля
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сегодня, 16:59 0

В Благовещенске часть дорожного полотна на мосту через Зею распадается на куски

На мосту «поплыл» асфальт

В Благовещенске часть дорожного полотна на мосту через Зею распадается на куски
Фото: Инстаграм-аккаунт

Часть дорожного полотна моста через реку Зея в областном центре пошла волнами и распадается на куски, на участке образовалась глубокая колея. Таким сообщением поделились благовещенские пользователи Instagram.

По словам автора видеосюжета, организация, которая занималась укладкой асфальта, обязательно должна нести ответственность за качество работы и полноценность дорожного покрытия. На восстановление дорог, как и на всякую иную услугу, действует гарантийное обеспечение.

В сообщении также указана фамилия индивидуального предпринимателя (подрядчика), который, якобы, два месяца назад сделал некачественный ремонт.

Корреспондент Амур.инфо обратилась в пресс-службу мэрии города за разъяснением. Однако сотрудники городской администрации опровергли информацию о ремонте данного участка моста в этом году.

— В инстаграм-публикации изложены недостоверные факты. Указанный индивидуальный предприниматель выполнял работы в прошлом году и, к тому же, не на том участке, который продемонстрирован на видео. Он асфальтировал проезжую часть на самом мосту, а на видео показаны обочины подъездов к мосту. Более того, в публикации указано, что дефекты выявились «спустя всего два месяца после ремонта». Но в этом году показанные на видео участки вообще не ремонтировались, – пояснили в пресс-службе мэрии города.

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#дороги

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