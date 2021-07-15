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15июля
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Амурская школьница стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена»

Во время смены в «Артеке» она представила проект «Спортивная экскурсия по набережной Амура»

Амурская школьница стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена»
Фото: minobramur

Ученица пятого класса Благовещенской школы № 26 Мария Герасименко стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена». Она вошла в топ-300 победителей из 1 129 083 участников конкурса.

Амурчанка представила видеоролик «Спортивная экскурсия по набережной Амура» и разработала программу экскурсии по примечательным местам Амурской области для сверстников в компетенции «Познай Россию».

Лучшие школьники со всей России на финальном этапе Всероссийского конкурса встретились в очном формате в «Артеке». Тематическая смена проходила с 7 по 14 июля. В последний день в лагере состоялась церемония награждения финалистов и победителей всероссийского конкурса «Большая перемена». Мария Герасименко стала одной из 300 победителей и выиграла «Путешествие мечты» (от Москвы до Владивостока).

Отметим, что юная амурчанка имеет 1-й спортивный разряд и входит в состав спортивной сборной команды Амурской области по ушу. Кроме того, Мария стала победителем школьного этапа всероссийской олимпиады по русскому языку и научно-практической конференции по литературе.

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#конкурсы #школа

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