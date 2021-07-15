Непривитых сотрудников могут отправлять в неоплачиваемые отпуска

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Роструд разъяснил, в каких случаях можно отправлять непривитых от коронавируса сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Как сообщает ведомство, такая мера предусмотрена в трудовом кодексе России. Причём основанием может стать не только Трудовой кодекс или федеральные законы, но и местные распоряжения.

Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. — Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей), – сказано в пояснениях Роструда. Теперь работодатели вправе отстранять непривитых сотрудников от работы без сохранения заработной платы. В том числе – работающих удалённо, пишут «Известия». Напомним, главный государственный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова подписала постановление об обязательной вакцинации людей, которые заняты в сферах массового взаимодействия с населением. Прививка будет обязательной для работников сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, многофункциональных центров, таксистов и так далее.

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Mr. Mustard