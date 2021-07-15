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15июля
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сегодня, 11:58 1

Непривитых сотрудников могут отправлять в неоплачиваемые отпуска

Роструд разъяснил, что делать с «отказниками»

Непривитых сотрудников могут отправлять в неоплачиваемые отпуска
Фото: pixabay.com

Роструд разъяснил, в каких случаях можно отправлять непривитых от коронавируса сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Как сообщает ведомство, такая мера предусмотрена в трудовом кодексе России. Причём основанием может стать не только Трудовой кодекс или федеральные законы, но и местные распоряжения.

Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.

— Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей), – сказано в пояснениях Роструда.

Теперь работодатели вправе отстранять непривитых сотрудников от работы без сохранения заработной платы. В том числе – работающих удалённо, пишут «Известия».

Напомним, главный государственный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова подписала постановление об обязательной вакцинации людей, которые заняты в сферах массового взаимодействия с населением. Прививка будет обязательной для работников сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, многофункциональных центров, таксистов и так далее.

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#COVID 19 #закон #здоровье #медицина #работа

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    20 минут назад

    какие в труде клоуны сидят. ну ладно ещё можно низкоквалифицированых попужать. а спецов как - отстранять? в труде не сказали, где этих самых спецов потом набирать - на какой помойке? ничё, что настоящие спецы цену себе знают, потому при чрезмерном давлении на такого - он пошлёт тебя наюх и пойдёт к более вменяемому работодателю (и будет абсолютно прав). тоже мне разъяснители - сообщатели. своё ведомство разгоните, как некомпетентное.

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