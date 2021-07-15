Жена музыканта Петра Мамонова рассказала об ухудшении его состояния
Надежд на выздоровление Петра Мамонова становится всё меньше
Музыкант и актёр Пётр Мамонов уже больше двух недель находится в больнице. Врачи ввели его в медикаментозный сон и подключили к ИВЛ. Недавно сообщалось, что артист вышел из комы, но после этого его состояние резко ухудшилось, сообщает «Пятый канал».
Супруга Мамонова Ольга Ивановна рассказала, что состояние мужа оценивается врачами как крайне тяжелое. По её словам, сын просил не говорить лишнего, но «там гораздо всё сложнее, чем вы можете придумать».
Жена музыканта призналась, что надежд на его выздоровление с каждым днём становится всё меньше.
Как пишет «Комсомольская правда», около двух недель назад у 70-летнего Петра Мамонова отказали почки. Ему установили мультфильтрат для гемодиализа. Сейчас музыкант находится в состоянии сопора.
Ранее сообщалось, что у артиста начался сепсис, ему делают переливание крови.
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