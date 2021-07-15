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15июля
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сегодня, 12:14 0

Несколько населённых пунктов Амурской области пострадало от штормовых ветров

Райчихинск, Белогорск, Некрасовка, Новоалександровка частично остались без электроэнергии

Несколько населённых пунктов Амурской области пострадало от штормовых ветров
Фото: tambovskii_raion_

В период с 13 по 15 июля в Амурской области было объявлено штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра и ливневые дожди повредили линии электропередач в ряде населённых пунктов региона.

Так, 13 июля в селе Новоалександровка Тамбовского района из-за непогоды были повреждены провода линий электропередач, с домов в частном секторе снесло часть кровли, вырвало деревья. Последствия штормового ветра устраняли пожарные. Как рассказали в пресс-службе администрации Тамбовского района, местный сельсовет решает проблему пяти пострадавших от стихии домов.

Также 13 июля в селе Некрасовка произошёл обрыв линий электропередач. Без света остались более 30 человек. Начата прокурорская проверка. В пресс-службе Белогорского муниципального округа рассказали, что непогода нанесла ущерб более чем на четверть миллиона рублей. Электроснабжение в жилых домах восстановили к 16 часам 30 минутам 14 июля. При этом работы по устранению последствий непогоды не окончены. Сильный ветер сломал и вырвал более 10 деревьев.

(фото: belraion.ru)

Рано утром 14 июля в некоторых районах Белогорска произошло аварийное отключение электроэнергии из-за сильного ливня с грозами. На всех проблемных участках работали энергетики. Электроснабжение удалось восстановить.

Кроме того, в ночь с 14 на 15 июля в городе Райчихинск из-за шквалистого ветра произошел обрыв линий электропередач с повреждением изоляторов. Из-за непогоды без света остались многоквартирные жилые дома и частный сектор микрорайона Новый, а также пять водонасосных станций.

— В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы по устранению аварий на объектах жизнеобеспечения, которые планируется закончить к 12 часам 15 июля, – рассказали в пресс-службе Райчихинской администрации.

Там добавили, что из-за аварии возможны проблемы с водоснабжением.

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#ЖКХ #происшествия

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