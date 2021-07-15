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сегодня, 11:45 3

Василий Орлов сообщил о беспрецедентных суммах на амурское здравоохранение

В Амурской области продолжается обновление и модернизация медицинских учреждений

Василий Орлов сообщил о беспрецедентных суммах на амурское здравоохранение
Фото: amurobl.ru

На сегодняшний день капитальный ремонт идет в 34 объектах здравоохранения по всему региону. До конца года завершатся работы в трёх детских поликлиниках – в Зее, Райчихинске и Благовещенске. В сентябре начнется реконструкция взрослой поликлиники № 2 в Благовещенске и медучреждения в Тамбовке.

На следующей неделе начнется капитальный ремонт участковой больницы в селе Волково Благовещенского района. Работы стоимостью в 27 миллионов рублей планируется завершить к ноябрю. В планах – проведение капитального ремонта зданий двух поликлиник и стационара в селе Новокиевский Увал Мазановского района. В Приамурье будут построены еще 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулатории, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— На ремонты объектов здравоохранения в этом году выделены беспрецедентные суммы. Помимо непосредственно строительных работ, в медучреждениях идет обновление оборудования, монтируют современные инженерные системы, «умные регистратуры», процесс работы автоматизируют. Кроме этого, будем строить новые медучреждения там, где это необходимо. В Поярково строительство новой поликлиники начинается уже в этом году, возведение медучреждения в Чигирях запланировано в 2024 году, – сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

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#губернатор #медицина

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    55 минут назад

    а больных всё больше и больше

  • kidman

    kidman
    52 минуты назад

    "Беспрецедентные суммы", "умные регистратуры"...

    Вентиляцию (не надо беспрецедентную, хоть какую-нибудь) в перинатальном центре сделайте, чтобы пациенты и сотрудники в обморок не падали

  • Undertaker

    Undertaker
    41 минута назад

    Вакцины не хватает, бардак везде, ничего не работает, какие там умные регистратуры

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