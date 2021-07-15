Юрий Трутнев сообщил, что Амурская область занимает первое место на ДВ по фактически вложенным инвестициям

— По поручению президента мы продолжаем работу по развитию Дальнего Востока. Сегодня на территории Дальнего Востока реализуется более 2,6 тысячи инвестиционных проектов с государственной поддержкой, из них 31 – на территории Амурской области. За счёт таких проектов как строительство Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса Амурская область занимает первое место среди субъектов Дальнего Востока по фактически вложенным инвестициям. Более трети уже осуществлённых инвестиций приходится на Амурскую область. Такие проекты не только вносят весомый вклад в развитие экономики региона, но и существенно меняют ее структуру. Наша задача – максимально приблизить их к выходу на промышленную эксплуатацию, чтобы создавались новые рабочие места, а Амурская область и дальше удерживала позицию лидера инвестиционного и промышленного развития на Дальнем Востоке, – высказался Юрий Трутнев.

Зампред и инвесторы, учувствовавшие в совещании, обсудили крупнейшие инвестиционные проекты, актуальные для региона в ближайшей перспективе. Так, одним из важнейших проектов был и остается Амурский газохимический комплекс по производству базовых полимеров, который строится в Свободненской ТОР. Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ – 2024-2025 годы.

Группа ЕСН реализует проект создания производства метанола на базе собственного железнодорожного нефтеналивного терминала в Сковородине. Объем инвестиций в первую очередь проекта составляет 55 миллиардов рублей.

Компания «АБС-Благовещенск» инвестирует 7 миллиардов рублей в строительство нового аэровокзала, грузового комплекса и привокзальной площади в аэропорту Благовещенска. Осенью 2021 года будет выбран генеральный проектировщик проекта.

АО «УК «Петропавловск» планирует реконструкцию Албынской золотоизвлекательной фабрики и строительство новой золотоизвлекательной фабрики на месторождении Эльгинское. По предварительным подсчётам объём инвестиций составит 11 миллиардов рублей.

Компания «Октет Инвест» приступила к строительству таможенно-логистического терминала «Каникурган» в зоне пограничного автомобильного моста через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Инвестор планирует выделить порядка 7 миллиардов рублей. Объём фактических инвестиций по запуску проекта по временной схеме составил 1,1 миллиарда рублей.

Компания «ЗЭД Девелопмент» реализует проект по строительству трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) с пассажирским терминалом. Объём инвестиций в проект составит 8,2 миллиарда рублей. На сегодняшний день инвестором вложено 1,3 миллиарда рублей.

ООО «Газпром гелий сервис» создает комплекс по производству сжиженного природного газа. Объём инвестиций в проект составит порядка 1,5 миллиарда рублей.

— Необходимо регулярно общаться со всеми инвесторами, которые приходят на территорию Дальнего Востока. Понимать, как реализуются проекты, какая поддержка им нужна с нашей стороны для того, чтобы начинали работу новые предприятия, создавались рабочие места, чтобы экономика отдельных регионов и всего округа развивалась эффективнее. Ведь её рост в итоге приведёт к повышению уровня жизни дальневосточников, – подвёл итоги совещания Трутнев.