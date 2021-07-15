В Забайкалье сошли с рельсов два грузовых поезда

15 июля на железнодорожном перегоне Забайкальской железной дороги в Могочинском районе произошел сход 34 вагонов двух грузовых поездов. Пострадавших нет, но в связи с тем, что часть железнодорожного полотна непригодна для движения, ожидается задержка прибытия пассажирских составов.

Известно, что на станции Чернышевск остановлены поезд № 2 сообщением Москва – Владивосток, и поезд № 359 сообщением Чита – Благовещенск. Также ожидается задержка поезда № 62 сообщением Москва – Владивосток на станции Чернышевск в 3:42 по московскому времени, поезда № 12 сообщением Самара – Владивосток на станции Шилка в 5:30 по московскому времени.

Также из-за схода вагонов отменены пригородные поезда № 6221 сообщением Ксеньевская – Зилово и № 6220 сообщением Зилово – Ксеньевская. Перевозка пассажиров по данным направлениям будет временно осуществляться автотранспортом.

Для ликвидации последствий схода вагонов задействованы восстановительные поезда с трёх станций, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.