Реабилитационные центры Амурской области принимают только привитых от коронавируса

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Отметим, что в случае, если прививку поставить нельзя по медицинским показаниям, то необходимо предоставить подтверждающий документ и отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР. Также отрицательный ПЦР-тест должен быть у лиц младше 18 лет.

В министерстве социальной защиты населения Амурской области пояснили, что изменения коснутся центров «Бардагон», «Приозёрье» и «Малиновка».

— Мы уже сталкивались с тем, что нам приходилось закрывать реабилитационные центры из-за коронавируса. Очень переживаем, что подобное может повториться, и поэтому вводим такие ограничения. Надеемся, что центры продолжат работать и дальше и ребята получат квалифицированную помощь, – рассказали в минсоцзащиты Приамурья.