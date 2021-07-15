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15июля
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сегодня, 10:58 0

Реабилитационные центры Амурской области принимают только привитых от коронавируса

Изменения внесены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе

Реабилитационные центры Амурской области принимают только привитых от коронавируса
Фото: minsotsamur

С 15 июля в регионе вступили в силу новые коронавирусные ограничения. В связи с этим в минсоцзацищиты Амурской области приняли решения об изменении порядка заселения в реабилитационные центры. Теперь помимо привычного пакета документов необходимо будет предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса.

Отметим, что в случае, если прививку поставить нельзя по медицинским показаниям, то необходимо предоставить подтверждающий документ и отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР. Также отрицательный ПЦР-тест должен быть у лиц младше 18 лет.

В министерстве социальной защиты населения Амурской области пояснили, что изменения коснутся центров «Бардагон», «Приозёрье» и «Малиновка».

— Мы уже сталкивались с тем, что нам приходилось закрывать реабилитационные центры из-за коронавируса. Очень переживаем, что подобное может повториться, и поэтому вводим такие ограничения. Надеемся, что центры продолжат работать и дальше и ребята получат квалифицированную помощь, – рассказали в минсоцзащиты Приамурья.

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#COVID 19 #дети

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