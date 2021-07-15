Блогер Эдвард Бил избежал тюрьмы после громкого ДТП

В течение двух лет Билу нельзя будет выходить из дома с восьми часов вечера до восьми утра, выезжать за пределы области или переезжать без уведомления надзорных органов.

Сам блогер рассчитывал на условное наказание, поскольку он заключил мировое соглашение с Марией Артёмовой, которая серьёзно пострадала в аварии и оказалась в больнице.

Как сообщает «Пятый канал», Бил извинился перед женщиной и её семьей, а также выплатил ей около 11 миллионов на лечение.

Однако она была не единственной потерпевшей в той аварии. По словам Била, узнав о сумме компенсации Артёмовой, другие участники ДТП подняли суммы своих исковых требований до 20 миллионов. При этом блогер утверждает, что предлагал им оплатить ремонт пострадавших машин.

ДТП с участием Эдварда Била произошло 1 апреля. Его автомобиль выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулись несколько машин. В аварии серьёзно пострадала консультант Госдумы Мария Артёмова, ей сделали несколько операций.