В Благовещенске планируют благоустроить район мебельной фабрики и микрорайон Черёмушки

Фото: Пресс-служба г.Благовещенска

Накануне в мэрии обсуждали благоустройство областного центра. Совещание инициировала депутат Амурского заксобрания Надежда Багрова, к которой обратились жители указанных районов с просьбой помочь в создании общественных зон.

— Считаю, что для создания зон отдыха сейчас в первую очередь нужно рассматривать отдаленные участки города. И у меня есть хороший опыт благоустройства общественных территорий. Это парк Дружбы, который благодаря созданной там инфраструктуре стал точкой притяжения для жителей всего микрорайона. На территории ОКЦ мы также создали приятную и уже достаточно большую зону отдыха для горожан. Сейчас жители территории, закрепленной за мной как за депутатом, просят привести в порядок участки, где они проживают, – сказала Надежда Багрова. – В районе мебельной фабрики горожане хотят простой сквер, с зеленью, лавочками, дорожками. В Черёмушках есть три участка, которые можно привести в порядок. Это уже густо заселенные районы, а отдохнуть поблизости людям, к сожалению, негде.

Депутат обратилась к мэру Благовещенска Олегу Имамееву, он идею поддержал, и на совещании собравшиеся предметно обсудили эту тему с узкими специалистами, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.