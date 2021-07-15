В Моховой Пади отремонтировали виадук

Фото: благовещенск.рф

В Моховой Пади закончился ремонт пешеходного перехода через железнодорожные пути. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, работы начались 25 июня и закончились раньше плана – 12 июля.

С виадука сняли старое асфальтобетонное покрытие, сварили конструкции, покрасили ограждение и заасфальтировали переход и ступеньки.

— Со стороны литеров обустроили новую тротуарную дорожку с пешеходным переходом и новыми знаками. Со стороны Театральной выполнили работы по устройству нового асфальтобетонного тротуара, – рассказал руководитель подрядной организации Амаяк Арутюнян.

Напомним, путепровод построили в 1983 году. Решение о его ремонте в мэрии приняли прошлой осенью.