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15июля
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сегодня, 10:17 0

В Моховой Пади отремонтировали виадук

Работы закончились досрочно

В Моховой Пади отремонтировали виадук
Фото: благовещенск.рф

В Моховой Пади закончился ремонт пешеходного перехода через железнодорожные пути. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, работы начались 25 июня и закончились раньше плана – 12 июля.

С виадука сняли старое асфальтобетонное покрытие, сварили конструкции, покрасили ограждение и заасфальтировали переход и ступеньки.

— Со стороны литеров обустроили новую тротуарную дорожку с пешеходным переходом и новыми знаками. Со стороны Театральной выполнили работы по устройству нового асфальтобетонного тротуара, – рассказал руководитель подрядной организации Амаяк Арутюнян.

Напомним, путепровод построили в 1983 году. Решение о его ремонте в мэрии приняли прошлой осенью.

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#строительство

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