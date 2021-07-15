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сегодня, 10:01 0

В этом году в Амурской области в дикую природу выпустили восемь японских журавлей

Все краснокнижные птицы помечены GPS-передатчиками

В этом году в Амурской области в дикую природу выпустили восемь японских журавлей
Фото: anton_160386

Природа Амурской области уникальна – на территории региона обитает большое число редких и исчезающих птиц и животных. Для восстановления популяции краснокнижных животных в регионе действуют несколько программ. Так, в этом году из амурских заповедников в дикую природу выпустили восемь молодых японских журавлей.

Биолог-охотовед, эколог и кандидат биологических наук Антон Сасин рассказал, что шесть птиц в этом году выпустили со станции реинтродукции Хинганского заповедника, и ещё двоих – из Муравьевского парка.

— Все выпущенные птицы помечены кольцами и GPS-передатчиками, которые предоставила китайская академия наук. Сейчас у нас под наблюдением 10 японских журавлей, включая 8 выше указанных, Квотера, выпущенного в прошлом году и Журу, выпущенного этой весной в Приморском крае, рядом с озером Ханка, – рассказал Антон Сасин на своей личной страничке в Instagram.

Он также добавил, что под наблюдением находятся и журавли, выпущенные в 2019 году в Архаринском районе. Биолог-охотовед объяснил, что данные, полученные с GPS-передатчиков, позволяют отслеживать дальнейшую судьбу «воспитанников», а также больше узнавать об этих птицах.

Так, японский журавль по кличке Квотер уже успел найти себе пару и живёт недалеко от села Муравьевка Тамбовского района. А один из журавлей, выпущенных в Архаринском районе в 2019 году, уже два года подряд приносит потомство. Благодаря данным с его GPS-передатчика учёные Хинганского заповедника смогли найти его и его семейство в этом году.

— Японский журавль сейчас находится под угрозой исчезновения, и практически каждая птица и каждый птенец на счету, поэтому такую работу Хинганского заповедника и Муравьевского парка трудно переоценить, – объяснил Антон Сасин.

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#экология

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