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сегодня, 10:32 0

Амурский фестиваль гитарной песни отменён из-за COVID-19

«Встреч на Заимке» пока не будет

Амурский фестиваль гитарной песни отменён из-за COVID-19
Фото: Инстаграм-аккаунт @minkultamur

Областной фестиваль гитарной песни «Встречи на Заимке» отменён в связи с эпидемиологической ситуацией в Приамурье и вводом ряда ограничений на проведение массовых мероприятий, сообщили в министерстве культуры и национальной политики Амурской области.

По вопросам возврата денег за билеты на концерт рок-группы «Блокада сердца», который должен был состояться на площадке фестиваля 21 августа, необходимо обратиться по телефону: 8-924-674-43-44.

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#COVID 19 #культура

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