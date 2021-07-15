Амурский фестиваль гитарной песни отменён из-за COVID-19

Фото: Инстаграм-аккаунт @minkultamur

Областной фестиваль гитарной песни «Встречи на Заимке» отменён в связи с эпидемиологической ситуацией в Приамурье и вводом ряда ограничений на проведение массовых мероприятий, сообщили в министерстве культуры и национальной политики Амурской области.

По вопросам возврата денег за билеты на концерт рок-группы «Блокада сердца», который должен был состояться на площадке фестиваля 21 августа, необходимо обратиться по телефону: 8-924-674-43-44.

Просмотров всего: 174

#COVID 19 #культура

распечатать

Фотогалерея

Виктория Большакова