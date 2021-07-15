Суд снова закрыл торговый центр XL в Благовещенске

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Амурский областной суд отменил постановление Благовещенского горсуда об открытии торгового центра XL в Благовещенске. Как сообщает пресс-служба облсуда, решение об открытии было несколько преждевременно.

Торговый центр закрыли 4 июня на 60 суток. Уже 11 июня руководство комплекса подало ходатайство о досрочном открытии ТЦ. 16 июня городской суд разрешил центру вернуться к работе.

8 июля исполняющий обязанности прокурора Благовещенска опротестовал постановление. По мнению гособвинителя, городской суд не выяснил – действительно ли были устранены все нарушения и соответствует ли гостиница на 4 и 5 этажах санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Материалы дела снова направились в городской суд на новое рассмотрение. А сам XL снова закрылся.

Напомним, ранее областной суд отменил решение городского о досрочном открытии торгового центра «Три кита».