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15июля
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сегодня, 08:30 0

В Благовещенске вор уносил из магазинов спортивную одежду и обувь

За пять месяцев мужчина воровал восемь раз

В Благовещенске вор уносил из магазинов спортивную одежду и обувь
Фото: pixabay.com

В столице Приамурья задержали серийного вора. Мужчина выносил из спортивных магазинов одежду и обувь, чтобы её перепродать. В отношении виновного возбудили уголовные дела, сейчас он под подпиской о невыезде.

С марта по июль мужчина восемь раз тайно вынес товар из двух филиалов спортмагазина. В период текущего года ему удалось шесть раз украсть имущество из одной торговой точки и дважды из другой.

Пропажу товара работники выявляли при инвентаризации и сообщали в полицию.

Сыщики отсмотрели множество записей с камер видеонаблюдения. На записях вор был в кепке и защитной маске, однако полицейским удалось установить его личность и местонахождение. Подозреваемого задержали, в отделении полиции он сознался в воровстве. Сейчас идёт расследование и устанавливается сумма ущерба, сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, что недавно оперативники, узнали «милого» по походочке. Мужчина воровал аккумуляторы с территории базы.

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