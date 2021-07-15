В Благовещенске вор уносил из магазинов спортивную одежду и обувь
За пять месяцев мужчина воровал восемь раз
В столице Приамурья задержали серийного вора. Мужчина выносил из спортивных магазинов одежду и обувь, чтобы её перепродать. В отношении виновного возбудили уголовные дела, сейчас он под подпиской о невыезде.
С марта по июль мужчина восемь раз тайно вынес товар из двух филиалов спортмагазина. В период текущего года ему удалось шесть раз украсть имущество из одной торговой точки и дважды из другой.
Пропажу товара работники выявляли при инвентаризации и сообщали в полицию.
Сыщики отсмотрели множество записей с камер видеонаблюдения. На записях вор был в кепке и защитной маске, однако полицейским удалось установить его личность и местонахождение. Подозреваемого задержали, в отделении полиции он сознался в воровстве. Сейчас идёт расследование и устанавливается сумма ущерба, сообщает пресс-служба полиции.
Напомним, что недавно оперативники, узнали «милого» по походочке. Мужчина воровал аккумуляторы с территории базы.
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