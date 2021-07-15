Правительство России утвердило правила субсидирования авиаперелётов по Дальнему Востоку
Амурчане смогут дешевле летать в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре
В среду, 14 июля, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на перелёты по Дальнему Востоку. В документе, опубликованном на сайте правительства, обозначили стоимость перелётов по наиболее востребованным направлениям.
В постановлении указаны 20 наиболее востребованных направлений, в том числе три из них – через Благовещенск.
- Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск стоимостью 4 500 рублей;
- Хабаровск – Зея (с посадкой в Благовещенске) стоимостью 6 926 рублей;
- Хабаровск – Тында (с посадкой в Благовещенске) стоимостью 7 500 рублей.
Стоимость перелёта по другим маршрутам составит от 2,2 тысячи до 10,9 тысячи рублей (в одну сторону).
Ранее Михаил Мишустин заявлял о том, что сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек. Всего же благодаря господдержке в этом году будет организовано не менее 1 780 рейсов с льготными билетами.
Перелёты по 20 социально значимым направлениям будет выполнять дальневосточная авиакомпания «Аврора».
— Принятое решение сделает перелёты между регионами Дальневосточного федерального округа более доступными для граждан, повысит транспортную связанность Дальнего Востока, – сообщили в пресс-службе правительства.
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