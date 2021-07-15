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15июля
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сегодня, 09:00 2

Правительство России утвердило правила субсидирования авиаперелётов по Дальнему Востоку

Амурчане смогут дешевле летать в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре

Правительство России утвердило правила субсидирования авиаперелётов по Дальнему Востоку
Фото: pixabay.com

В среду, 14 июля, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на перелёты по Дальнему Востоку. В документе, опубликованном на сайте правительства, обозначили стоимость перелётов по наиболее востребованным направлениям.

В постановлении указаны 20 наиболее востребованных направлений, в том числе три из них – через Благовещенск.

  • Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск стоимостью 4 500 рублей;
  • Хабаровск – Зея (с посадкой в Благовещенске) стоимостью 6 926 рублей;
  • Хабаровск – Тында (с посадкой в Благовещенске) стоимостью 7 500 рублей.

Стоимость перелёта по другим маршрутам составит от 2,2 тысячи до 10,9 тысячи рублей (в одну сторону).

Ранее Михаил Мишустин заявлял о том, что сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек. Всего же благодаря господдержке в этом году будет организовано не менее 1 780 рейсов с льготными билетами.

Перелёты по 20 социально значимым направлениям будет выполнять дальневосточная авиакомпания «Аврора».

— Принятое решение сделает перелёты между регионами Дальневосточного федерального округа более доступными для граждан, повысит транспортную связанность Дальнего Востока, – сообщили в пресс-службе правительства.

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#российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    очень востребованные рейсы-мы каждый день летаем в Зею

  • nerv

    nerv
    3 часа назад

    Надо бы Вам пожить в Зее,может мировоззрение изменится

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