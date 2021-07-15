На вершине Город-Макит в Селемджинском районе установили барельеф Федосеева

Напомним, что в Приамурье создают интерактивную карту экспедиций. Проект «От Улукиткана до наших дней» предложила Амурская региональная историко-патриотическая организация «За развитие региона». Цель проекта – сохранение памяти о представителе эвенков, герое повестей писателя Григория Федосеева.