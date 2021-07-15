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сегодня, 09:30 0

На вершине Город-Макит в Селемджинском районе установили барельеф Федосеева

Высота вершины составляет 2 295 метров

На вершине Город-Макит в Селемджинском районе установили барельеф Федосеева
Фото: haritonchik_1983

На вершине Город-Макит поставили барельеф писателя и исследователя Федосеева. В прошлом году его нашли в 2,5 километра от вершины. В этом году памятник отреставрировали и перенесли на «законное» место. Об этом написал Андрей Харитонов в своём инстаграм-аккаунте.

Напомним, что в Приамурье создают интерактивную карту экспедиций. Проект «От Улукиткана до наших дней» предложила Амурская региональная историко-патриотическая организация «За развитие региона». Цель проекта – сохранение памяти о представителе эвенков, герое повестей писателя Григория Федосеева.

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#история #память #природа

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