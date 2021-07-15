Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июля
Предыдущая новость
сегодня, 08:00 0

В парке Дружбы утки облюбовали домик для птиц

Молодых утят заметили ещё в начале месяца

В парке Дружбы утки облюбовали домик для птиц
Фото: www.instagram.com/parkdrujby_blg/

В парке Дружбы утки облюбовали домик для птиц, который установлен посреди пруда.

Идея поставить домик для птиц появилась у генерального директора общественно-культурного центра Надежды Ивановны Багровой ещё в прошлом году. Домик изготовил сотрудник ОКЦ Павел Ледовской. Его установили летом в ожидании уточек. Они не заставили себя ждать и поселились в новом жилище, сообщает инстаграм-аккаунт парка.

Напомним, совсем маленьких утят в парке заметили в начале июля. До этого пруды вручную очистили.

Просмотров всего: 137

#животные #хорошие новости

распечатать


Общество

В Бурейском районе поймали почти 400 овец без документов
Общество

В амурском Албазино стартовал новый сезон археологических раскопок
Общество 2

В Амурском посёлке Магдагачи спасли кота
Культура 1

В молодёжной библиотеке Благовещенска открылась выставка керамики «Amurobotanikus плоский»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь