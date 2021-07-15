Фото: www.instagram.com/parkdrujby_blg/

В парке Дружбы утки облюбовали домик для птиц, который установлен посреди пруда.

Идея поставить домик для птиц появилась у генерального директора общественно-культурного центра Надежды Ивановны Багровой ещё в прошлом году. Домик изготовил сотрудник ОКЦ Павел Ледовской. Его установили летом в ожидании уточек. Они не заставили себя ждать и поселились в новом жилище, сообщает инстаграм-аккаунт парка.

Напомним, совсем маленьких утят в парке заметили в начале июля. До этого пруды вручную очистили.