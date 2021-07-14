Юрий Трутнев: «Главная задача – ускорение помощи пострадавшим от наводнения»

Сегодня, 14 июля, зампред правительства РФ Юрий Трутнев в рамках поездки в Амурскую область провел совещание. Одной из ключевых тем ожидаемо стал паводок и его последствия для региона. Также на совещании поднимались вопросы строительства и инвестиционного проектирования.

По итогам совещания Трутнев озвучил ряд поручений, которые будут реализованы в ближайшее время. Все они связаны с ускорением помощи гражданам, пострадавшим от наводнения в Амурской области, а также с ликвидацией последствий прихода большой воды.

— Необходимо унифицировать механизм предоставления помощи. Нам не нужно много комиссий, нам нужна одна, которая обследует, быстро принимает решения и даёт основания для выплаты людям денег, – заявил зампред.

Были затронуты и вопросы качества самой процедуры оценки ущерба и назначения выплат:

— Существует процедура разделения ущерба – полный ущерб и частичный. За частичный ущерб – 50 тысяч рублей, за полный ущерб – 100 тысяч. Тоже вызывает сомнения эта процедура, потому что в подсчёт, что у людей было, сколько процентов осталось, – продолжил Трутнев. Во-первых, это немножко всегда субъективно, во-вторых обижает людей, когда они сидят в затопленном доме, а к ним приходят и начинают считать – здесь у вас утонуло, а здесь не утонуло. И у соседей в одном и том же доме получается разный результат, это неправильно. Поэтому я попросил МЧС подготовить предложения и каким-то образом усреднить эту цифру без «взвешивания» кому и сколько.

Отдельно в ходе совещания уделили внимание вопросу назначения выплат тем гражданам, которые не были прописаны, но проживали на территориях, попавших под затопление:

— У нас есть еще резервы с точки зрения тех сложных случаев, когда человек не прописан, а он проживал в данном доме. Процедура федеральная – более громоздкая, чем региональная. В региональной решения принимает глава поселения, а в федеральной нужны свидетели, а зачастую эти материалы уходят в суд. Надо посмотреть, как упростить процедуру, но мы не должны оставить какие-то «дырки», которыми будут пользоваться жулики, – резюмировал замглавы правительства РФ.

— В целом главная задача – ускорение помощи. У большинства ведомств еще есть резервы в рамках уже состоявшихся бюджетных отчислений. Совершенно понятно, что Минтранс не должен, на мой взгляд, ждать выделение средств из бюджетного фонда в ситуации, когда люди не могут доехать до дома, когда разрушены мосты, дороги. Надо чуть-чуть где-то свернуть стройку и перераспределить деньги на то, чтобы помочь людям, которые оказались в сложной ситуации, – подытожил Трутнев.

В то же время

Говоря о процессе строительства Амурского ГПЗ Юрий Трутнев заявил, что «это просто образец, как надо работать». Зампред подчеркнул, что руководство стройки не жалуется на сложности, связанные с пандемией, а организовывает работу в три смены:

— Остальным надо хоть примерно в такие сроки и с таким качеством – заявил зампред.