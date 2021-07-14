Паводок в Амурской области побил рекорд 2013 года на 38 сантиметров

В Амурской области подвели итоги прошедшего паводка. Уровень воды в регионе достиг отметки 8,6 метров, это на 38 сантиметров выше, чем в 2013 году. Боролись с ЧС более 1,5 тысяч человек, почти 500 машин и полсотни лодок. Подтопило более двух тысяч участков и почти тысячу домов, в которых проживает более 2,5 тысяч человек. Кроме того, пострадало 10 мостов и 45 участков автомобильных дорог.

— У Благовещенска подняли дамбу, где находится узел слияния рек Амура и Зеи. Аналогичная работа проводилась по населённым пунктам, которые находятся ниже по течению. Особенную тревогу вызывала Новопетровка, так как она находится ниже. Более 100 тысяч мешков выгрузили вручную, так как невозможно было использовать технику, – пояснил губернатор Амурской области Василий Орлов.

В зону подтопления попало 32 населённых пункта. Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют последствия в Благовещенском районе и Благовещенске. Аварийно-спасательные работы планируют завершить за десять суток.

— По предварительной оценке, ущерб от паводка – шесть миллиардов рублей. Комиссии по оценке ущерба дорожной сети и сельскому хозяйству уже заканчивают работу. Завтра планируется завершить осмотр домовладений. Не везде ещё ушла вода. Проверка документов займёт около месяца. Все комиссии должны отработать до 1 октября, – сообщил Василий Орлов.

Зампред правительства РФ Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков проверили ликвидацию последствий паводка в регионе.

В Игнатьево подтопленными были 102 дома, 230 участков, два КФХ, мост и фельдшерско-акушерский пункт. Сотрудники МЧС уже просушили здесь 93 дома, а из 43 откачали воду. В пункты временного размещения (ПВР) эвакуировали 22 человека. Сейчас в нём остаются ещё восемь человек. Также здесь уже приняли 144 заявления на федеральные и региональные выплаты.

В Марково подтопило 125 домов, 182 участка, два моста и одно КФХ. В ПВР эвакуировали 58 жителей, сейчас в них – 18 человек. Сотрудники МЧС продезинфицировали 125 домов, 150 участков, просушили 111 домов, а в 33 домах откачали воду.

Автодорога «Благовещенск – Бибиково» тоже пострадала от паводка. Здесь повреждены два моста, размыт грунт и обрушились плиты. Товары первой необходимости доставляют на лодках. Для восстановления моста через Хомутинку заключили контракт с ООО «УСМ». Сейчас по мосту можно передвигаться только по одной полосе. Открыто движение и по второму мосту.

— До момента восстановления мостов отрезанными от других территорий оставались четыре населённых пункта – Марково, Михайловское, Грязнушка, Бибиково. Планируется восстановить двустороннее движение, – рассказал первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Дмитрий Лучников.

Предварительный ущерб дорожной сети составляет 2,8 миллиардов рублей. На восстановление проездов из резервного фонда выделили 500 миллионов рублей. Также областное правительство выплатит пострадавшим хозяйствам средства на закупку кормов на три месяца, сообщает пресс-служба правительства области.