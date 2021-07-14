В Амурской области выявили 126 новых случаев коронавируса

— У 93 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (74 %), у 33 – в виде пневмонии (26 %). С нарастающим итогом зарегистрировано 25 549 случаев, показатель заболеваемости составляет 3 267,78 на 100 тысяч населения, – уточняют в Роспотребнадзоре.

С момента начала пандемии в регионе выздоровело 23 865 пациентов, умерло – 319.