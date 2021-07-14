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14июля
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сегодня, 17:35 0

В Амурской области выявили 126 новых случаев коронавируса

Темп прироста пока держится на уровне 0,5 процента

В Амурской области выявили 126 новых случаев коронавируса
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает о выявлении в течение последних суток в регионе 126 новых случаев коронавирусной инфекции. За это же время, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в Приамурье выздоровело 48 пациентов, трое умерли.

— У 93 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (74 %), у 33 – в виде пневмонии (26 %). С нарастающим итогом зарегистрировано 25 549 случаев, показатель заболеваемости составляет 3 267,78 на 100 тысяч населения, – уточняют в Роспотребнадзоре.

С момента начала пандемии в регионе выздоровело 23 865 пациентов, умерло – 319.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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