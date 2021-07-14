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14июля
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Из-за загрязнения рек приостановили деятельность золотодобывающей компании в Амурской области

В результате проверки выявили загрязнение реки Нижняя Стойба

Из-за загрязнения рек приостановили деятельность золотодобывающей компании в Амурской области
Фото: @mpr_amur

С 14 июля 2021 года приостановлена на 90 суток деятельность золотодобывающего предприятия «Коболдо» на реке Нижняя Стойба. Соответствующее решение принято Селемджинским районным судом.

В пресс-службе министерства природных ресурсов Амурской области рассказали, что факт загрязнения реки был выявлен с применением беспилотного летательного аппарата. Специалисты визуально обнаружили загрязнение реки Нижняя Стойба взвешенными веществами до места впадения её в реку Усора. При этом загрязнение реки Нижняя Стойба было выявлено только ниже по течению от территории ведения золотодобычи.

— Для определения количества взвешенных веществ в водоёме были отобраны пробы природной воды выше и ниже участка ведения горных работ, в результате исследования проб анализатором ФАВ установлено превышение содержания взвешенных веществ, – сообщили в амурском минприроды.

В начале июля дело о загрязнении рек было передано в суд. Селемджинский районный суд поддержал сторону обвинителя и постановил приостановить деятельность компании на срок в 90 суток, а также возместить вред, нанесённый водному объекту, в размере 500 тысяч рублей.

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#суды #экология

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