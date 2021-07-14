В Благовещенске при перевозке опрокинулся дорожный каток

14 июля при перевозке дорожного катка Catepillar к месту работ произошло опрокидывание машины. Судя по видео, опубликованным в инстаграмм-пабликах, каток получил повреждения кабины. Возможными причинами опрокидывания могли быть плохое закрепление груза, дефекты дорожного полотна или манёвры автотягача.

— ДТП произошло сегодня около 13:05 недалеко от дома по адресу: улица Мостовая, 31. Водитель автомобиля MAN с полуприцепом допустил падение груза из-за обрыва страховочного троса. В результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Амурской области.

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Илья Ринейский