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сегодня, 16:30 1

Влад Топалов признался, что они с Региной Тодоренко мечтают о четверых детях

Топалов и Тодоренко хотят снова стать родителями

Влад Топалов признался, что они с Региной Тодоренко мечтают о четверых детях
Фото: ukrainianwall.com

Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились в 2018 году, у пары уже есть сын Михаил. Топалов признался, что они мечтают о большой семье и готовы снова стать родителями, пишет «СтарХит».

35-летний Топалов рассказал в своём Instagram, что они с Региной мечтают о большой семье. По его словам, они хотят иметь четверых детей.

Их сын Михаил появился на свет в декабре 2018 года. Супруги признавались, что после рождения ребенка стали чаще ссориться.

Тодоренко рассказывала, что они очень ругались из-за разных взглядов на воспитание. Потом Влад и Регина начали читать специальную литературу и посещать консультации психологов, что помогло им во многом разобраться.

Супруги не скрывают, что и сейчас у них порой возникают споры и конфликты. Они считают, что главное – вовремя пойти на уступки друг другу и признать, что был неправ.

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#дети #соцсети #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • jjj-tl

    jjj-tl
    2 часа назад

    Здесь не мечтать надо, а драть Регинушку, як сидорову козу.

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