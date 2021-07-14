Влад Топалов признался, что они с Региной Тодоренко мечтают о четверых детях
Топалов и Тодоренко хотят снова стать родителями
Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились в 2018 году, у пары уже есть сын Михаил. Топалов признался, что они мечтают о большой семье и готовы снова стать родителями, пишет «СтарХит».
35-летний Топалов рассказал в своём Instagram, что они с Региной мечтают о большой семье. По его словам, они хотят иметь четверых детей.
Их сын Михаил появился на свет в декабре 2018 года. Супруги признавались, что после рождения ребенка стали чаще ссориться.
Тодоренко рассказывала, что они очень ругались из-за разных взглядов на воспитание. Потом Влад и Регина начали читать специальную литературу и посещать консультации психологов, что помогло им во многом разобраться.
Супруги не скрывают, что и сейчас у них порой возникают споры и конфликты. Они считают, что главное – вовремя пойти на уступки друг другу и признать, что был неправ.
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