Житель Амурской области стал подставным руководителем фиктивной фирмы

Сотрудники управления ФСБ Амурской области выявили незаконное образование юридического лица. За денежное вознаграждение в семь тысяч рублей молодой человек согласился стать подставным директором организации, при этом, фирма управлялась неизвестными ему лицами.

От лица руководителя фирмы открыли счета и перечисляли деньги на счета иностранных компаний якобы за поставку товара на сумму 1,5 миллиона долларов США. Однако никакой товар в адрес фирмы так и не поступил.

В результате расследования ФСБ, таможенные органы возбудили уголовное дело о незаконном использовании документов для регистрации юридического лица. Молодому человеку инкриминируется незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой по предварительному сговору. Максимальное наказание по данной статье составляет штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Для дальнейшего расследования дело передали в следственную часть управления МВД РФ по Амурской области. К настоящему моменту оно окончено и передано в суд.

Обвиняемый свою вину признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В отношении организаторов незаконной деятельности расследование выделено в отдельное уголовное дело, сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Амурской области.