В Амурской области сохраняется штормовое предупреждение

Завтра, 15 июля, в Амурской области снова ждут резкое ухудшение погоды, в связи с чем штормовое предупреждение сохраняется. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в Приамурье придут очень сильные дожди, сильные ливни и грозы со шквалистым ветром.

Ожидается усиление ветра в порывах до 15-18 метров в секунду, в Благовещенске – до 13 метров в секунду.

Местами по области ожидаются осадки с критериями опасного явления – 50 миллиметров и более за 12 часов.

МЧС предупреждает, что в связи с выпадением сильных дождей, вероятно формирование паводков с резким подъемом уровней воды на реках северных районов области (реки бассейнов Зейского водохранилища, Селемджа, Тында, Правый Уркан, Большой Невер) и местами по югу области (Архара, Завитая, Томь и другие). Угрозы подтопления жилых домов нет, вероятно подтопление низменных участков местности и дорог местного значения.