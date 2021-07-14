В Бурейском районе поймали почти 400 овец без документов
Их везли из Забайкалья в Приморье
В Амурской области пресекли ввоз 398 несертифицированных овец. Всё благодаря совместной работе инспекторов Россельхознадзора и полицейских на посту ДПС.
За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозчику придётся заплатить штраф. Мужчине разъяснили порядок документального сопровождения животных. А животные вернутся к месту их отгрузки, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Напомним, что в Бурейском районе часто задерживают перевозчиков с животными без документов.
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