В Бурейском районе поймали почти 400 овец без документов

В Амурской области пресекли ввоз 398 несертифицированных овец. Всё благодаря совместной работе инспекторов Россельхознадзора и полицейских на посту ДПС.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозчику придётся заплатить штраф. Мужчине разъяснили порядок документального сопровождения животных. А животные вернутся к месту их отгрузки, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Напомним, что в Бурейском районе часто задерживают перевозчиков с животными без документов.