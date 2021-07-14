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Режиссёр Анатолий Демидов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Врачам удалось вернуть Анастасию Заворотнюк в стадию ремиссии

Режиссёр Анатолий Демидов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Фото: news.obozrevatel.com

Долгое время не было никаких известий о состоянии 50-летней актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже два года борется с онкологией. Режиссёр Анатолий Демидов знает, что происходит с актрисой и рассказал «Комсомольской правде» о ситуации в семье звезды.

В мае стало известно, что после длительного периода улучшения Заворотнюк стало хуже. Однако сейчас, по словам друзей, её состояние стабилизировалось.

Режиссёр Анатолий Демидов рассказал, что в настоящее время состояние актрисы нормализовалось, врачам удалось вернуть её в стадию ремиссии. Родные говорят, что у Анастасии бывают головные боли и даже кратковременные потери сознания, но боли уже не такие сильные, как раньше.

По словам Демидова, актриса сильно поправилась, но близкие уже привыкли к её внешнему виду. И она тоже к себе такой привыкает. Тем не менее, в окружении семьи Заворотнюк рассказывают, что зеркало Анастасии стараются не давать, чтобы она не расстраивалась. Но при этом выполняют любые другие её желания.

Несмотря на изменения во внешности, актриса продолжает следить за собой, делает макияж и маникюр. Ей также проводят регулярные массажи и лечебную гимнастику со специально нанятым специалистом.

Заворотнюк много времени проводит на свежем воздухе, в коляске. Она много общается со своей мамой, они вместе смотрят телевизор. Она сейчас для Анастасии является самым главным человеком. Также актриса каждый день встречается с маленькой дочерью и старается участвовать в её воспитании.

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#здоровье #шоу-бизнес

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  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

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