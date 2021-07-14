На Сахалине завели уголовное дело о поддельных «ковидных» справках

Во вторник, 13 июля, в Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в подделке справок об отсутствии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

Как утверждает следствие, 39-летний мужчина сфальсифицировал результаты теста, вписав в справку информацию том, что результат на исследование SARS-CoV-2 является отрицательным. Иначе говоря, обвиняемый «на заказ» изготовил справку об отсутствии у COVID-19. Фальшивый документ мужчина изготовил для своих троих родственников, которым предстояло прилететь на Сахалин и пройти эпидконтроль. К слову, им всё равно пришлось сдавать в аэропорту тесты на отсутствие коронавирусной инфекции.

В содеянном мужчина раскаивается, вину признаёт в полном объёме.