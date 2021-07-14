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14июля
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сегодня, 16:05 1

На Сахалине завели уголовное дело о поддельных «ковидных» справках

Мужчина пытался помочь своим родственникам избежать контроль в аэропорту

На Сахалине завели уголовное дело о поддельных «ковидных» справках
Фото: pixabay.com

Во вторник, 13 июля, в Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в подделке справок об отсутствии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

Как утверждает следствие, 39-летний мужчина сфальсифицировал результаты теста, вписав в справку информацию том, что результат на исследование SARS-CoV-2 является отрицательным. Иначе говоря, обвиняемый «на заказ» изготовил справку об отсутствии у COVID-19. Фальшивый документ мужчина изготовил для своих троих родственников, которым предстояло прилететь на Сахалин и пройти эпидконтроль. К слову, им всё равно пришлось сдавать в аэропорту тесты на отсутствие коронавирусной инфекции.

В содеянном мужчина раскаивается, вину признаёт в полном объёме.

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#COVID 19 #происшествия

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Комментарии
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  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    2 часа назад

    с каких пор такая справка дает повод для возбуждения органов? Понимаю - подделать деньги, Конституцию, украсть миллион. Тогда любопытно, когда за подделку справки об отсутствии чесотки будут тоже судить? Пора бы ужооооооо.....

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