Ливни и грозы ожидаются в Амурской области в четверг

И снова ливни с грозами, а также усиление ветра ожидают Амурскую область в середине недели середины лета.

В Сковородине день будет облачный, с сильными дождями и грозами. Температура ночью составит +17°C, днём до +23°C. Ночью и утром будет дождь, местами ливни. К вечеру погода нормализуется, малооблачно. Утром ветер достигает опасных отметок в 6-18 метров в секунду, днём – 4-13 метров в секунду. Ветер порывистый, утром – северо-восточный, восточный, днём поменяется на юго-западный. На дорогах много воды – будьте осторожны!

В Тынде ожидается выпадение 23,8 миллиметра осадков. Пасмурно, сильные дожди и грозы в течение дня. Утром +14°C… +16°C, днём до +20°C. Утром ветер достигнет критических отметок в 5-19 метров в секунду с порывами, днём до 11 метров в секунду. Ветер порывистый, до 19 метров в секунду. Утром – северо-восточный, днём – юго-западный. Утром видимость не превысит 700 метров. Дороги мокрые.

В Шимановске также переменная облачность, возможны ливни и грозы. Ожидается, что выпадет 24,8 миллиметра осадков. Дожди пройдут ночью, температура в это время составит +22°C… +23°C. Днём до +31°C, солнечно, возможны сухие грозы. Ветер 5-12 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду, в основном – южный. Видимость утром из-за сильных дождей не более 400 метров, повышенная влажность. На дорогах много воды.

В Свободном и Белогорске облачно, возможны сухие грозы. Утром небольшой дождь в Свободном. Ночью температура +25°C, днём до +32°C. Ветер 5-11 метров в секунду, с порывами, преимущественно – южный.

В Зее пасмурно, сильные дожди, грозы и усиление ветра. Осадки около 30,6 миллиметра. Ночью +18°C, ливни. Днём до +27°C, облачно и небольшой дождь. Ветер утром 5-16 метров в секунду, восточный, днём – 2-11 метров в секунду, юго-западный.

На юге области облачно, небольшие дожди и грозы. В Райчихинске и Завитинске ночью +24°C, днём до +32°C. В течение дня ожидается небольшой дождь и грозы. Ветер 4-11 метров в секунду, южный.

В Архаре в течение дня ливни с грозами. Температура в течение суток +26°C… +29°C. Ветер – 3-11 метров в секунду, южный.

В Благовещенске облачная ночь сменится ясным утром. Ночью +25°C… +26°C, днём до +32°C. Днём возможны грозы и небольшой дождь. Вечером без осадков, малооблачно. Ветер в течение дня будет достигать 4-10 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду. Преимущественно ветер южный.

Давление достигнет 741-743 миллиметров ртутного столба. Утром воздух влажный, до 85 %, а днём влажность спадёт до 59 %.

Долгота дня составит ровно 16 часов. Солнце взойдёт в 4:35, закатом можно полюбоваться в 20:35. Луна растущая.

Геомагнитная ситуация в норме.

Прогноз составлен по данным Gismeteo.