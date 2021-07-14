Более 20 тонн российского лазурника растопыренного импортировали в Хэйхэ с начала года

Фото: скриншот ТВ г.Хэйхэ

Расположенная на территории округа Хэйхэ научно-техническая корпорация целебных трав «Баокан» с начала года импортировала из России более 20 тонн лазурника растопыренного для производства препаратов традиционной китайской медицины.

Хэйхэская научно-техническая корпорация целебных трав «Баокан» с июля этого года начала переработку трав и сырья для лекарств традиционной китайской медицины (ТКМ).

«Баокан» стал первой компанией, получившей разрешение на импорт трав и дикоросов из России в Хэйхэ.

«В апреле прошлого года правительство Китая разрешило ввоз в Китай из России 10 видов трав и дикоросов для производства препаратов ТКМ через пункты пропуска Хэйхэ и Суйфэньхэ. Мы воспользовались этой политикой и построили на территории экспериментальной свободной экономической зоны Хэйхэ завод по производству препаратов ТКМ», – заявила в интервью телеканалу гендиректор компании Сюй Фэнлин.

Для производства и переработки дикоросов и трав китайские предприятия тесно сотрудничают с фармацевтическими и научно-техническими компаниями в Казани и в Иркутске. Именно эти компании помогают китайским партнерам со сбором и отправкой сырья в КНР, сообщает интернет-портал biang.ru со ссылкой на телевидение Хэйхэ.