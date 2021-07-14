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сегодня, 19:00 5

Более 20 тонн российского лазурника растопыренного импортировали в Хэйхэ с начала года

Трава используется китайцами для изготовления препаратов традиционной китайской медицины

Более 20 тонн российского лазурника растопыренного импортировали в Хэйхэ с начала года
Фото: скриншот ТВ г.Хэйхэ

Расположенная на территории округа Хэйхэ научно-техническая корпорация целебных трав «Баокан» с начала года импортировала из России более 20 тонн лазурника растопыренного для производства препаратов традиционной китайской медицины.

Хэйхэская научно-техническая корпорация целебных трав «Баокан» с июля этого года начала переработку трав и сырья для лекарств традиционной китайской медицины (ТКМ).

«Баокан» стал первой компанией, получившей разрешение на импорт трав и дикоросов из России в Хэйхэ.

«В апреле прошлого года правительство Китая разрешило ввоз в Китай из России 10 видов трав и дикоросов для производства препаратов ТКМ через пункты пропуска Хэйхэ и Суйфэньхэ. Мы воспользовались этой политикой и построили на территории экспериментальной свободной экономической зоны Хэйхэ завод по производству препаратов ТКМ», – заявила в интервью телеканалу гендиректор компании Сюй Фэнлин.

Для производства и переработки дикоросов и трав китайские предприятия тесно сотрудничают с фармацевтическими и научно-техническими компаниями в Казани и в Иркутске. Именно эти компании помогают китайским партнерам со сбором и отправкой сырья в КНР, сообщает интернет-портал biang.ru со ссылкой на телевидение Хэйхэ.

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#здоровье #Китай #медицина #производство

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    скоро как по марсу будем ходить

  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    3 часа назад

    под шумок и остатки леса вывезут

  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Все продадут пжив за бугор

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Молодцы китайцы,у нас импортируют травы и дикоросы для производства препаратов,а взамен химические субстанции нам.

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Себе натуральное, сюда химию и фуфло

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