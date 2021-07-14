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сегодня, 15:05 2

«Три кита» в Благовещенске открываться не будут

Амурский областной суд отменил решение городского

«Три кита» в Благовещенске открываться не будут
Фото: Управление Роспотребнадзора по Амурской области

13 июля областной суд отменил постановление судьи Благовещенского городского суда о досрочном прекращении приостановления деятельности ООО «Фининвест», которое эксплуатирует торговый центр «Три кита».

8 июня текущего года юрлицо было подвергнуто административному наказанию в виде приостановления деятельности сроком на 60 суток. Административное дело возбуждено Роспотребнадзором, в связи с выявленными нарушениями антиковидного законодательства.

11 июня от руководства ООО «Фининвест» в суд поступил документ с просьбой о прекращении административного наказания, в связи с тем, что указанные Роспотребнадзором нарушения устранены.

18 июня ходатайство владельцев торгового центра было удовлетворено судом, а приостановление деятельности прекращено.

Через некоторое время исполняющий обязанности прокурора города подал на данное постановление протест, в котором сообщил, что судом не полностью исследованы важные для дела обстоятельства. Он указал на то, что до настоящего времени не выяснено, является ли персонал торгового центра источником распространения болезни.

Изучив доводы прокурора, суд принял решение наказание продлить, торговый центр не открывать до 4 августа 2021 года, сообщает пресс-служба Амурского областного суда.

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#COVID 19 #закон #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    так дорожников бы натягивали, за провалы и трещины меньше чем через год...

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Странно, я там была в воскресенье

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