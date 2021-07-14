В Благовещенском районе объявили аукцион на подготовку проекта строительства дамб в трёх сёлах

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В среду, 14 июля, в администрации Благовещенского района сообщили об объявлении тендера на выполнение инженерных изысканий и внесение изменений в проектную документацию на строительство дамб в трёх сёлах (Владимировка, Усть-Ивановка, Гродеково). Именно эти населённые пункты сильно пострадали от наводнения 2021 года.

Проект «Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод села Владимировка, села Усть-Ивановка, села Гродеково Благовещенского района» имеет начальную цену в 49,7 миллиона рублей.

Планируется, что дамбы III класса (средний класс опасности) будут иметь протяжённость:

Владимировка – 9 792 метра;

Усть-Ивановка – 6 742 метра;

Гродеково – 5 135 метров.

Строительство гидротехнических сооружений должно начаться в 2022 году. Работы планируют завершить в 2024 году.

Напомним, что инженер-строитель Николай Кононенко ранее говорил о том, что для защиты Владимировки от паводка требуется дамба высотой 6-7 метров.

— Самое главное, что для возведения сооружения необходимо заранее разработать проектную документацию. И сейчас, и в 2019 году работы велись без проекта, поэтому дамба не смогла защитить село. Проект разрабатывается не просто так, его авторы отвечают за свою работу, учитывается всё, в том числе особенности рельефа местности и гидрология. Дамба не обязательно должна быть бетонной, достаточно насыпной, но её обязательно нужно делать заранее и по разработанному проекту, – рассказал инженер-строитель Николай Кононенко.