Житель Китая нашёл похищенного сына после 24 лет поисков

Го Синьчжэнь был похищен, когда играл возле своего дома в провинции Шаньдун. Убитый горем отец решил во что бы то ни стало отыскать своего сына.

Го Гонтан с большим портретом мальчика начал ездить по всей стране, с просьбой помочь найти ребёнка. Он передвигался на мотоциклах и велосипедах, преодолев в общей сложности 483 тысячи километров и посетив 20 провинций Китая.

За это время мужчине не раз приходилось менять транспорт, он сталкивался с грабителями и даже получал переломы. Ему приходилось спать под мостами и просить деньги у других людей.

Во время поисков Го Гонтан помог найти и вернуть родителям семерых похищенных детей. Позже он стал членом организации, которая занимается поиском пропавших людей, а в 2015 году по мотивам истории мужчины был снят художественный фильм.

В 2021 году отцу наконец удалось воссоединиться с повзрослевшим сыном, их родство определили после проведения ДНК-теста. Оказалось, что в 1997 году ребёнка похитила женщина, которая вместе с сообщником перевезла его в провинцию Хэнань, где мальчика продали на усыновление.

Похитители были найдены и задержаны полицией. Сам Го Синьчжэнь вырос, получил образование и сейчас работает учителем.

Похищение детей в Китае является острой проблемой. Согласно статистике, ежегодно в стране пропадает 20 тысяч несовершеннолетних.