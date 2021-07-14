Житель Китая нашёл похищенного сына после 24 лет поисков
Отец объехал в поисках сына всю страну
Житель Китая Го Гонтан нашёл своего сына после 24 лет поисков. В 1997 году его двухлетнего ребёнка похитили. Всё это время мужчина искал своего сына по всей стране, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на The Daily Mail.
Го Синьчжэнь был похищен, когда играл возле своего дома в провинции Шаньдун. Убитый горем отец решил во что бы то ни стало отыскать своего сына.
Го Гонтан с большим портретом мальчика начал ездить по всей стране, с просьбой помочь найти ребёнка. Он передвигался на мотоциклах и велосипедах, преодолев в общей сложности 483 тысячи километров и посетив 20 провинций Китая.
За это время мужчине не раз приходилось менять транспорт, он сталкивался с грабителями и даже получал переломы. Ему приходилось спать под мостами и просить деньги у других людей.
Во время поисков Го Гонтан помог найти и вернуть родителям семерых похищенных детей. Позже он стал членом организации, которая занимается поиском пропавших людей, а в 2015 году по мотивам истории мужчины был снят художественный фильм.
В 2021 году отцу наконец удалось воссоединиться с повзрослевшим сыном, их родство определили после проведения ДНК-теста. Оказалось, что в 1997 году ребёнка похитила женщина, которая вместе с сообщником перевезла его в провинцию Хэнань, где мальчика продали на усыновление.
Похитители были найдены и задержаны полицией. Сам Го Синьчжэнь вырос, получил образование и сейчас работает учителем.
Похищение детей в Китае является острой проблемой. Согласно статистике, ежегодно в стране пропадает 20 тысяч несовершеннолетних.
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