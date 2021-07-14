В Зее горел жилой дом, погиб один человек

Вечером 13 июля на пульт дежурного МЧС поступил вызов к месту пожара в переулке Малых. Сотрудники пожарно-спасательной части № 10 на двух автомашинах прибыли к месту возгорания и приступили к тушению частного жилого дома.

При разборе места пожара в сгоревшей постройке было обнаружено тело мужчины 1953 года рождения. В настоящее время специалисты устанавливают причины его гибели и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области.

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Илья Ринейский