Россия вышла на четвёртое место в мире по числу заражений коронавирусом

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США, Индия, Бразилия и Россия – таков мировой «топ» по числу заражений COVID-19. Данные о заражении вирусом опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на 13 июля, COVID-19 выявили у 5 833 175 россиян. Третье место по числу зараженных занимает Бразилия – 19 089 940 человек, второе – Индия с 30 907 282 инфицированными, первое – США, где заболели 33 518 946 человек.

Лидером по количеству умерших от новой коронавирусной инфекции являются США – 601 980 человек. В Российской Федерации за весь период пандемии от COVID-19 скончались 144 492 человека. Кстати, по данным сайта стопкоронавирус.рф, за одни только сутки 13 июля в нашей стране умерло максимальное количество заболевших за все время пандемии – 780 человек.