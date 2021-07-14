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14июля
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сегодня, 15:00 2

Россия вышла на четвёртое место в мире по числу заражений коронавирусом

В нашей стране за весь период пандемии вирус выявлен более чем у 5,8 миллиона россиян

Россия вышла на четвёртое место в мире по числу заражений коронавирусом
Фото: rusdialog.ru

США, Индия, Бразилия и Россия – таков мировой «топ» по числу заражений COVID-19. Данные о заражении вирусом опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на 13 июля, COVID-19 выявили у 5 833 175 россиян. Третье место по числу зараженных занимает Бразилия – 19 089 940 человек, второе – Индия с 30 907 282 инфицированными, первое – США, где заболели 33 518 946 человек.

Лидером по количеству умерших от новой коронавирусной инфекции являются США – 601 980 человек. В Российской Федерации за весь период пандемии от COVID-19 скончались 144 492 человека. Кстати, по данным сайта стопкоронавирус.рф, за одни только сутки 13 июля в нашей стране умерло максимальное количество заболевших за все время пандемии – 780 человек.

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#COVID 19

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Однако выборы в сентябре придется если не отменить,-то отсрочить...на неопределенный срок..

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Ну что вы так пессимистично. Проголосуем на пеньках,как и в прошлом году. Никакая пандемия нам не страшна.

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