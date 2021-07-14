При подготовке инфраструктуры ЖД моста между Россией и Китаем возникли сложности

Во время строительства инфраструктуры железнодорожного моста между Россией и Китаем возникли сложности. Задерживает стройку компания-подрядчик. Из-за нарушений сроков движение грузов по мосту будет затруднено. За простой будут отвечать те, кто не сдал объект вовремя, сообщили в пресс-службе правительства области.

Компания «Гарант» задерживает строительство транспортно-логистического центра. Также отстаёт от графика реконструкция станций: Ленинск готова 97 процентов, а Ленинск-2 – на 57 процентов. Оборудовать станции планируют только в конце года.

— Это значит, что три месяца будет работать мост, а двигаться грузам по нему будет затруднительно, обработки грузов в полном объёме не будет. Ранее мы обсуждали, что сопутствующую инфраструктуру надо сделать вовремя. За простой моста по причине невозможности осуществлять контроль будут отвечать те, кто отвечает за строительство инфраструктуры, – уточнил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В течение недели ситуацию проанализируют, и решат, как действовать дальше.

— Этот проект будет важен для развития российско-китайского сотрудничества после выхода из пандемии. Он должен внести свой вклад в доведение ежегодного товарооборота между нашими странами до 200 млрд долларов в год, – подытожил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Что касается международного моста в Амурской области, он полностью готов к работе. Строительство мостового перехода завершили в срок – в декабре 2019 года. Инфраструктура тоже готова, последний элемент – пункт взимания платы комиссия приняла в начале июня.

— Инфраструктурное функционирование автомобильного погранперехода полностью обеспечено. Мост готов к эксплуатации. Сейчас мы ограничены пандемией, как только санитарно-эпидемиологическая ситуация стабилизируется, мы совместно с китайскими партнерами запустим переход, – подчеркнул глава Приамурья Василий Орлов.