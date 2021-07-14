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14июля
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сегодня, 14:30 0

Российские общественники хотят заставить детей купаться только в спасжилетах

Ответственность же собираются возложить на родителей

Российские общественники хотят заставить детей купаться только в спасжилетах
Фото: pixabay.com

Общественная организация «За безопасность» предлагает пойти на жесткие меры для предотвращения трагедий на воде. Общественники намерены добиться введения обязательного ношения спасательных жилетов детьми во время отдыха на водоемах.

Письмо с пояснениями и пожеланиями лидер движения Дмитрий Курдесов направил главе МЧС России Евгению Зиничеву.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о введении обязательного использования специальных надувных детских жилетов для плавания для детей в возрасте до шести лет включительно при посещении рек и прочих водоёмов, а также варианты административной ответственности за игнорирование данного правила взрослыми», – цитирует отрывок из письма Russia Today.

Курдесов подчеркнул, что чаще всего на водоемах гибнут дети младше шести лет, не умеющие плавать, а также взрослые, которые пытаются их спасти.

Проблема актуальна и для Амурской области. Буквально накануне на Амуре в Благовещенске утонул подросток. Его товарища удалось спасти случайным прохожим. Ребята полезли в воду без присмотра взрослых.

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#дети #закон #происшествия

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