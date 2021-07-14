Российские общественники хотят заставить детей купаться только в спасжилетах
Ответственность же собираются возложить на родителей
Общественная организация «За безопасность» предлагает пойти на жесткие меры для предотвращения трагедий на воде. Общественники намерены добиться введения обязательного ношения спасательных жилетов детьми во время отдыха на водоемах.
Письмо с пояснениями и пожеланиями лидер движения Дмитрий Курдесов направил главе МЧС России Евгению Зиничеву.
«Прошу вас рассмотреть вопрос о введении обязательного использования специальных надувных детских жилетов для плавания для детей в возрасте до шести лет включительно при посещении рек и прочих водоёмов, а также варианты административной ответственности за игнорирование данного правила взрослыми», – цитирует отрывок из письма Russia Today.
Курдесов подчеркнул, что чаще всего на водоемах гибнут дети младше шести лет, не умеющие плавать, а также взрослые, которые пытаются их спасти.
Проблема актуальна и для Амурской области. Буквально накануне на Амуре в Благовещенске утонул подросток. Его товарища удалось спасти случайным прохожим. Ребята полезли в воду без присмотра взрослых.
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