Дима Билан хочет записать песню с Покровским после их конфликта

Недавно Максим Покровский обвинил Диму Билана, что на его выступлении в Санкт-Петербурге не соблюдались эпидемиологические ограничения. Из-за этого был отменён концерт группы «Ногу Свело», который должен был пройти на той же площадке на следующий день.

На днях Билан вновь приехал в Петербург, чтобы выступить на фестивале «Белые ночи». Журналисты засыпали его вопросами по поводу скандала с Покровским.

Билан признался, что на Покровского зла уже не держит. Он рассказал, что они с Максимом давно знакомы, поэтому был удивлён такому отношению к себе. Но когда успокоился, то подумал, что им «стоит сделать что-то совместное».

Дима пока не обсуждал свои планы с солистом «Ногу Свело», после конфликта они ещё не общались. Стоит ли ждать от них совместной песни, пока неизвестно.

Но в ближайшее время Билан пообещал порадовать всех другими хитами. По его словам, «будет два новых дуэта с младшим поколением».