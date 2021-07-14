Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова чуть не попала в тюрьму во Франции

Звезда «Уральских пельменей» вместе со съемочной бригадой сейчас находится в отеле на десятидневном карантине. Из-за ограничительных мер им разрешено выходить на прогулку всего на один час, при этом нельзя отходить от отеля дальше, чем на 500 метров.

На своей странице в Instagram Михалкова рассказала подписчикам, что нарушителей порядка во Франции задерживает полиция. По её словам, недавняя прогулка чуть не обернулась для них тюрьмой на несколько лет. Съёмочной группе удалось уговорить правоохранителей отпустить их, пообещав больше такого не повторять.

Юлия также пожаловалась, что всей команде приходится буквально голодать из-за того, что в отеле готовят только завтраки. При этом из-за строгих ограничений продукты на территорию гостиницы проносить запрещено, а рядом нет ни кафе, ни магазинов.

Михалкова призналась, что даже в собственный день рождения не сможет накрыть стол. Она грустно отметила, что «вместо торта будет стакан воды, а вместо свечки горящая зажигалка».