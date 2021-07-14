В благовещенском парке Дружбы высадили ели из Краснодара

В парке Дружбы высадили десяток сибирских елей. Деревья приехали из краснодарского питомника. Если двухметровые красавицы приживутся, то озеленение парка продолжат, рассказали в управлении культуры благовещенской администрации.

Специалисты аграрного университета посоветовали высадить в парке именно эту породу деревьев. Они заверили, что эти деревья точно приживутся, ведь они лучше всего подходят нашему климату.

— У этих деревьев корневая система идет с большим комом земли. Это позволяет спокойно высаживать их даже летом, – прокомментировала генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова.

Чтобы растения отошли от длительного переезда, их сейчас поливают дважды в день. А пользователи социальных сетей недоумевают, почему деревья везут издалека.

«А что, в наших лесхозах уже нет питомников по выращиванию сеянцев?», – интересуются горожане.