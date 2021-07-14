Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:15 2

В благовещенском парке Дружбы высадили ели из Краснодара

Именно эти деревья посоветовали высаживать в нашем климате специалисты

В благовещенском парке Дружбы высадили ели из Краснодара
Фото: kultura_blag

В парке Дружбы высадили десяток сибирских елей. Деревья приехали из краснодарского питомника. Если двухметровые красавицы приживутся, то озеленение парка продолжат, рассказали в управлении культуры благовещенской администрации.

Специалисты аграрного университета посоветовали высадить в парке именно эту породу деревьев. Они заверили, что эти деревья точно приживутся, ведь они лучше всего подходят нашему климату.

— У этих деревьев корневая система идет с большим комом земли. Это позволяет спокойно высаживать их даже летом, – прокомментировала генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова.

Чтобы растения отошли от длительного переезда, их сейчас поливают дважды в день. А пользователи социальных сетей недоумевают, почему деревья везут издалека.

«А что, в наших лесхозах уже нет питомников по выращиванию сеянцев?», – интересуются горожане.

Просмотров всего: 206

#городская власть #культура #экология

распечатать


В России и мире

Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом
Общество 7

Ещё один комплекс камер будет следить за нарушителями на дорогах Благовещенска
Культура

В конце лета в Благовещенске снова пройдет «Ночь кино»
Общество

В Амурской области насчитали 402 гнезда дальневосточных аистов
Комментарии
Показать все (2)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    53 минуты назад

    а местных растений нет?

  • inoy

    inoy
    48 минут назад

    если приживутся))) а взять одно дерево на год???

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь