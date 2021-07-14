В Якутии лес горит на площади 1,3 миллиона гектаров

На утро 14 июля в Якутии зафиксировано 316 действующих лесных пожаров. Огнем охвачена огромная территория площадью свыше 1,3 миллиона гектаров.

Тушат 76 из них, сообщают в пресс-службе республиканского правительства. За сутки удалось ликвидировать 20 пожаров и 14 – локализовать.

Борьбой с пожарами занято свыше двух тысяч человек, вертолеты и самолеты МЧС и других ведомств. В регионе действует и специальный самолет Ан-26, вызывающий осадки.

Над 11 районами Якутии стоит густой дым. Проводятся мониторинги качества воздуха, а жителям самых задымленных населенных пунктов не рекомендуют покидать дома.