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14июля
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сегодня, 14:00 0

В Якутии лес горит на площади 1,3 миллиона гектаров

Действует 316 природных пожаров

В Якутии лес горит на площади 1,3 миллиона гектаров
Фото: МЧС Якутии

На утро 14 июля в Якутии зафиксировано 316 действующих лесных пожаров. Огнем охвачена огромная территория площадью свыше 1,3 миллиона гектаров.

Тушат 76 из них, сообщают в пресс-службе республиканского правительства. За сутки удалось ликвидировать 20 пожаров и 14 – локализовать.

Борьбой с пожарами занято свыше двух тысяч человек, вертолеты и самолеты МЧС и других ведомств. В регионе действует и специальный самолет Ан-26, вызывающий осадки.

Над 11 районами Якутии стоит густой дым. Проводятся мониторинги качества воздуха, а жителям самых задымленных населенных пунктов не рекомендуют покидать дома.

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#Дальний Восток #пожары #происшествия

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