В Охотском море взорвался катер, перевозивший топливо

В акватории Шантарского заповедника, в Охотском море, произошло ЧП. Сгорел катер, принадлежащий дирекции природных заповедников и нацпарков Хабарвского края.

Взрыв на борту катера, который, по предварительным данным, перевозил около тонны бензина и несколько баллонов со сжатым газом, произошел днем 13 июля. О несчастном случае стало известно только сегодня.

— Предположительно на данном судне находились государственные инспекторы в области охраны окружающей среды филиала Шантарский ФГБУ «Заповедное Приамурье». Один человек погиб, местонахождение второго неизвестно. В связи с отдалённостью места происшествия, отсутствием связи информация о характере и обстоятельствах произошедшего будет представлена дополнительно по мере её поступления, – рассказал директор «Заповедного Приамурья» Владимир Андронов.

Обгоревший остов катера был обнаружен в 170 метрах от берега и в 10 километрах от метеостанции на мысе Литке. Катер стоял на якоре. Обстоятельства произошедшего на судне выясняют правоохранительные органы. Спасатели ведут поиски второго госинспектора.

Фото: Яндекс.Карты

Справка АИ

В Шантарский заповедник входит группа островов в Охотском море. Нацпарк здесь учрежден в 2013 году, здесь встречаются редкие виды растений и животных, кроме того, на Шантарских островах любят отдыхать тюлени.