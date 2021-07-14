Вячеслав Логинов обсудил с общественниками законодательные инициативы

Председатель Законодательного Собрания Амурской области Вячеслав Логинов провел встречу с общественниками. Подобные встречи уже состоялись в нескольких районах области и продолжатся и впредь.

— Очень часто сталкиваюсь с тем, что жители просто не знают о своих правах, о том, что, например, появилось какое-то новое направление поддержки. Особенно это свойственно малым селам. Поэтому считаю своим долгом донести все важные решения заксобрания максимально до каждого: не только через СМИ и соцсети, но и лично. А встречаясь с населением, я дополнительно прошу каждого: оглянитесь вокруг себя и передайте эту информацию тому из ваших знакомых, соседей, кому она может быть полезной, – заявил Вячеслав Логинов.

Речь, в частности, шла о дополнительных выплатах на оплату ЖКУ труженикам тыла и детям войны.

— Не сомневаюсь, что коллеги поддержат, также как и в первом чтении, абсолютным большинством, и мера поддержки начнет действовать уже с октября. Но она будет носить заявительный характер. То есть, чтобы получать ежемесячную выплату на частичное погашение «коммуналки», нужно будет обратиться в органы соцзащиты. Дети войны и труженики тыла – это уже очень пожилые люди, многим наверняка потребуется помощь в этом плане, – отметил Вячеслав Логинов.

Обсуждался с общественниками и вопрос отмены транспортного налога для многодетных семей.

— Наибольший, наверное, отклик (сопоставимый с введением два года назад бесплатного питания для младшеклассников) вызвали изменения в закон о ветеранах труда Приамурья. Практически в каждом коллективе, с которым я встретился за прошедшие три недели, был человек, который, обладая всеми необходимыми наградами, не смог получить почетное звание по причине того, что из-за разного рода реорганизаций не сумел доказать свой стаж работы на одном месте. Когда поправки вступят в силу и данное требование будет заменено на другое (на наличие 20-25-летнего стажа в Амурской области), все эти люди смогут повторно заявиться на присвоение им «Ветерана труда Амурской области», – прокомментировал Вячеслав Логинов, добавив, что изменения в указанный закон тоже будут рассмотрены парламентом во втором чтении 26 августа.