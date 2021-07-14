В своём последнем интервью 81-летний Владимир Меньшов признался, что готов к смерти, ведь он прожил и повидал немало. По его словам, уход своего поколения он воспринимает спокойно. Режиссёр отметил, что хотел бы успеть закончить все дела и «умереть дома в своей постели». Он беспокоился только о супруге Вере Алентовой, которая останется одна.

Вера Алентова и Владимир Меньшов прожили в браке более 50 лет. Несмотря на все трудности, через которые им пришлось пройти, режиссёр всегда благодарил Бога за то, что рядом с ним есть такая женщина.

«Это чудо, что она согласилась выйти за меня замуж», – откровенничал Меньшов в интервью дочери.

Как сообщает «Пятый канал», Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом на девятый день после его смерти. Она рассказала, что оно было снято в конце апреля 2021 года. По словам Юлии, она хотела, чтобы это видео стало первым на её YouTube-канале, но не ожидала, что оно станет последним в жизни отца.