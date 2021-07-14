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сегодня, 11:32 0

Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом

Владимир Меньшов дал откровенное интервью незадолго до своей смерти

Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом
Фото: kino-teatr.ru

Владимир Меньшов за несколько месяцев до смерти дал откровенное интервью дочери, в котором рассказал о любви к супруге Вере Алентовой и порассуждал о смерти. Юлия Меньшова опубликовала это видео на своём YouTube-канале, пишет «СтарХит».

В своём последнем интервью 81-летний Владимир Меньшов признался, что готов к смерти, ведь он прожил и повидал немало. По его словам, уход своего поколения он воспринимает спокойно. Режиссёр отметил, что хотел бы успеть закончить все дела и «умереть дома в своей постели». Он беспокоился только о супруге Вере Алентовой, которая останется одна.

Вера Алентова и Владимир Меньшов прожили в браке более 50 лет. Несмотря на все трудности, через которые им пришлось пройти, режиссёр всегда благодарил Бога за то, что рядом с ним есть такая женщина.

«Это чудо, что она согласилась выйти за меня замуж», – откровенничал Меньшов в интервью дочери.

Как сообщает «Пятый канал», Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом на девятый день после его смерти. Она рассказала, что оно было снято в конце апреля 2021 года. По словам Юлии, она хотела, чтобы это видео стало первым на её YouTube-канале, но не ожидала, что оно станет последним в жизни отца.

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#культура #память

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