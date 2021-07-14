В Благовещенском районе в ДТП погибла женщина

Недалеко от села Волково Благовещенского района автомобиль вылетел с трассы и перевернулся, в результате чего женщина-водитель 1977 года рождения погибла на месте, вторая женщина получила травмы.

— 13 июля около 19:15 часов, на 12-м километре автодороги сообщением Благовещенск-Гомелевка, произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля Toyota Sprinter не справилась с управлением, допустив съезд с дороги и опрокидывание. В результате автоаварии водитель погибла на месте, а пассажирка, 2004 года рождения, с травмами доставлена в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, – сообщает пресс-служба Управления МВД по Амурской области.

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Илья Ринейский